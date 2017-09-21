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65 milyona dönüyor

Chelsea ile Atletico Madrid, İspanyol futbolcu Diego Costa'nın transferi için prensipte anlaştı

21 Eylül 2017 Perşembe 16:00
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65 milyona dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları Diego Costa'nın transferi konusunda anlaşma sağladı.

Londra ekibi, 2014 yılının temmuz ayında Atletico Madrid'den İngiliz temsilcisine gelen 28 yaşındaki Costa'nın transferi konusunda iki kulübün prensip anlaşmasına vardığını internet sitesinden duyurdu. İspanyol golcünün devam eden transfer yasağı nedeniyle eski takımına ocak ayında dönmesi beklenirken, bonuslarla birlikte transferin 65 milyon avroya ulaştığı basına yansıdı. İngiltere kariyerinde Chelsea formasıyla 120 maça çıkan Costa, tüm kulvarlarda 59 gol attı. Chelsea, Costa'nın forma giydiği Premier Lig maçlarında yüzde 63'lük kazanma oranı yakalarken, İspanyol oyuncunun yokluğunda bu oran yüzde 46'da kaldı.

Chelsea kariyerine Jose Mourinho ile başlayan Costa, Guus Hiddink'in ardından göreve gelen Antonio Conte ile şampiyonluk yaşadı. İtalyan teknik adamla ters düşmesinin ardından kulüpten ayrılmak istediğini belirten Costa, yaz tatili sonrası Londra'ya geri dönmedi.

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridChelseaDiego Costaİngiltere Premier Ligİspanya
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