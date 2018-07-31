Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96924
ALTIN
191.851
DOLAR
4.8929
STERLİN
6.4348
EURO
5.7426

650 bin avroya imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi

31 Temmuz 2018 Salı 12:32
650 bin avroya imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Anlaşmaya göre oyuncuya 2018-2019 futbol sezonu için 650 bin avro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 550 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-2021 futbol sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50 bin avro bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTrabzonsporZargo Toure
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni transferler imzalıyor
Yeni transferler imzalıyor
VAR'ı tanıtacaklar
VAR'ı tanıtacaklar
Benfica'nın provası Cagliari ile
Benfica'nın provası Cagliari ile
Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın
Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın
"Cisse ve Doumbia için teklif sunduk"
"Cisse ve Doumbia için teklif sunduk"
Lima'dan Bursa'ya 1 yıllık imza
Lima'dan Bursa'ya 1 yıllık imza
Trabzon'un elinden kaptılar
Trabzon'un elinden kaptılar
Bombayı Demirspor patlattı
Bombayı Demirspor patlattı
"Beşiktaş'tan teklif gelince düşünmedim"
"Beşiktaş'tan teklif gelince düşünmedim"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim