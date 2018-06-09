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7-1'lik hezimeti kupa unutturur

Brezilya, kupada İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvaya elemelerden lider olarak gelen "Sambacılar", tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan tek takım unvanına sahip

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:34
7-1'lik hezimeti kupa unutturur

Brezilya, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda, İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez zafere ulaşan Brezilya, bir kez daha turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak göze çarpıyor. Brezilya Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Form grafiği

Teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 41 puanla lider olarak tamamlayarak Rusya'ya gitme hakkını kazandı. 18 maç oynadığı elemeleri 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan "Sambacılar", 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Brezilya gruptaki tek yenilgisini Şili ile deplasmanda oynadığı ilk maçta, 2-0'lık skorla aldı.

Öne çıkan oyuncuları

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor. Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Neymar, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Casemiro gibi üst düzey oyuncularıyla kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip. Dünya Kupası tarihinde 104 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 70'ini kazandı, 17'sinden beraberlikle, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 221 gol attı, kalesinde 102 gol gördü. Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

Kadrosu

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 21.00): Brezilya - İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

22 Haziran (TSİ: 15.00): Brezilya - Kosta Rika (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)

AA

Son Güncelleme: 09.06.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
SırbıstanRusyaNeymarKosta RikaİsviçreE GrubuDünya KupasıBrezilya21. FIFA Dünya Kupası
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