7 haftada 6 teknik adam gitti

Geçen sezon sadece 3 takımın teknik direktör değişikliğine gitmediği TFF 1. Lig'de, bu sezon ilk 7 haftanın ardından görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 6'ya çıktı.

Ligin ilk 6 haftasında teknik direktör değişikliği yaşanmayan ligde, 6. haftanın ardından Eskişehirspor Sergen Yalçın'la, Denizlispor Yusuf Şimşek'le, Samsunspor da Alpay Özalan'la yollarını ayırdı. Bu isimlerin yerine gelen teknik direktörler, 7. haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Yücel İldiz idaresinde Grandmedical Manisaspor'u 3-2 yenerken, Denizlispor, Reha Erginer'le ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 1-0, Samsunspor ise geçici olarak göreve getirildiği bildirilen gençlik gelişim teknik sorumlusu Besim Durmuş'la çıktığı müsabakada Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti. Yedinci haftanın ardından lige verilen arada ise Gazişehir Gaziantep Hüseyin Kalpar'la, Çaykur Rizespor Hikmet Karaman'la ve son olarak da Grandmedical Manisaspor Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı. Bu ekiplerden Gazişehir Gaziantep, teknik direktörlük için Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Erkan Sözeri ile anlaştı.

Geçen sezondan 4 teknik adam kaldı

TFF 1. Lig'de geçen sezondan bu yana takımlarının başında bulunan teknik direktör sayısı 4'e düştü. Geçen sezon takımlarının başında olan Hikmet Karaman, Hüseyin Kalpar ve Sait Karafırtınalar'ın görevlerinden ayrılmasıyla teknik direktör seçiminde istikrarı koruyan ve geçen seneki çalıştırıcılarıyla yoluna devam eden Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor ve İstanbulspor kaldı.

En uzun süre görev yapan Hüseyin Eroğlu

Altınordu'nun 3. Lig'de şampiyonluğa ulaştığı 2012-2013 sezonundan bu yana görevde olan Hüseyin Eroğlu, 2013-2014'te de takımını 2. Lig'de şampiyon yaparak 1. Lig'e taşıdı. Bu sezon takımının başında 7. sezonunu geçiren Eroğlu, son dönemde Türk futbolunun aksine istikrarlı bir şekilde görevini sürdürüyor. İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da 2015-2016 sezonundan beri takımının başında bulunuyor.