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7 haftanın en yaşlısı Göztepe

Göztepe, ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla mücadele etti

03 Ekim 2017 Salı 14:38
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7 haftanın en yaşlısı Göztepe

Süper Lig'de ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Göztepe, ligin en yaşlı ekibi konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de ilk 7 haftada takımlarda forma giyen oyuncuların yaşlarına göre, ligin yaş ortalaması 28,26 oldu. Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 7 haftada 29,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım olurken, sarı-kırmızılı takımı 29,34 ile Medipol Başakşehir, 29,3 ile Fenerbahçe ve 29,29 ile Beşiktaş izledi.

Gençlerbirliği'nin 26,44 ile en genç ekip olduğu ligde, Başkent temsilcisini 27,07 ile Kasımpaşa ve 27,21 ile Atiker Konyaspor takip etti.

En tecrübelisi Emre Belözoğlu

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en tecrübeli isim 7 Eylül 1980 doğumlu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu olurken, Emre'yi 1981 doğumlu futbolcular Selçuk Şahin (Göztepe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Volkan Demirel (Fenerbahçe) ve Jan Durica (Trabzonspor) izledi. Ligde şimdiye kadar forma giyenler içinde en genç isimler ise 25 Haziran 1999 doğumlu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile 12 Mart 1998'de doğan Kasımpaşalı Hasan Bilal oldu.

AA

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:47
Anahtar Kelimeler:
YaşlıYasSÜPERLİGGöztepeGençFutbol
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