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"7 maça final gözüyle bakıyoruz"

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren, "Oynayacağımız son 7 maça final gözüyle bakıyoruz" şeklinde konuştu

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"7 maça final gözüyle bakıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, ligde kalan 7 maça final gözüyle baktıklarını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, takımda morallerin üst düzeyde olduğunu, bu hafta sahalarında oynayacakları Bursaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Ligi daha üst sıralarda bitirmek istediklerini kaydeden Acar, "Oynayacağımız son 7 maça final gözüyle bakıyoruz. Bursaspor karşılaşmasıyla tekrar çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz. Pazar günü tüm taraftarlarımızı stada davet ediyoruz." diye konuştu. Bursaspor maçının biletlerinin satışa çıktığını ifade eden Acar, bilet fiyatlarını VIP tribün için 20, kapalı tribün için 15, maraton tribün için 11 ve misafir takım kale arkası tribün için de 10 lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

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Akhisar BelediyesporManisaSpor Toto Süper Lig
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