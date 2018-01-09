7 takım sahasında yenilmedi

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 7 takım evinde yenilmedi.

İngiltere'de (Premier Lig) Manchester City, Liverpool, İspanya'da (La Liga) Barcelona, Atletico Madrid, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) sahasında mağlubiyet yüzü görmedi. İtalya'da (Serie A) ise tüm takımlar sahasında en az bir kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde evinde kaybetmeyen 7 takımın yanı sıra Süper Lig'de de Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Manchester City rekorları alt üst etti

İngiltere Premier Lig'de sadece Manchester City ve Liverpool sahasında kaybetmedi. 22 haftası geride kalan ligde, Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, üst üste önce 15 maç kazanarak İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi tarihinin rekorunu kırdı. Manchester ekibi sonra bu rekorunu 18 maça çıkararak, geliştirdi. Lider Manchester City ayrıca, sahasında oynadığı 11 müsabakanın 10'unda galibiyet alırken, sadece Everton ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 4. sırada bulunan Liverpool ise evinde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 6 maçta beraberliği bozamadı.

İspanya'da 2 takım evinde yenilmedi

La Liga'nın zirvesindeki Barcelona, iç sahada oynadığı 9 lig maçında 8 galibiyet alırken, bir kez berabere kaldı. Sezona teknik direktör Ernesto Valverde ile başlayan Katalan ekibi, lig dışında İspanya Kral Kupa'sı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mağlubiyet yüzü görmedi. Atletico Madrid de La Liga'da evinde maç kaybetmeyen bir diğer takım olarak dikkati çekti. Ligde ikinci sırada yer alan Madrid ekibi, 8 iç saha maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bayern Münih kaldığı yerden

Geçen sezon Bundesliga'da ilk yarıyı evinde yenilgisiz kapatan 6 takımdan biri olan Bayern Münih, bu sezonun ilk devresini de mağlubiyet yaşamadan bitirdi. Lider Bayern Münih, 8 iç saha maçında 7 galibiyet aldı ve bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bayern Münih dışında evinde mağlubiyet yaşamayan diğer takım ise Bayer Leverkusen oldu. Bundesliga'da 4. sırada yer alan Bayer Leverkusen, 8 maçın 4'ünde galip gelirken, 4'ünde ise berabere kaldı.

Ligue 1'de PSG rüzgarı

Sezona, Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe gibi önemli futbolcuları kadrosuna katarak başlayan Paris Saint-Germain, ilk yarıyı 9 puan farkla lider tamamladı. İç sahada 10 maç yapan lider PSG, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de grubunu lider tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıran başkent temsilcisi, 3 iç saha maçını da farklı kazandı.

İtalya'da evinde kaybetmeyen yok

Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli, son şampiyon Juventus ve sezonun yükselen değeri Inter, birer kez evinde mağlup oldu. Lider Napoli, dış sahada oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmezken, evinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve bir kez mağlubiyetle tanıştı. Son şampiyon Juventus ise iç sahada oynadığı 10 maçın 8'inde galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar birer kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sezona teknik direktör Luciano Spalletti ile başlayan ve ivme kazanan Inter, 10 iç saha karşılaşmasında bir kez mağlup olurken, 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

Süper Lig'in evinde kaybetmeyen 3 takımı

Avrupa'nın önde gelen liglerinde evinde kaybetmeyen 7 takımın yanı sıra Süper Lig'de de Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, ilk devrede evinde oynadığı 8 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi. Sahasındaki 8 maçın 7'sini kazandı, birinde ise beraberliği bozamadı. İkinci sırada yer alan Galatasaray evinde adeta başka bir kimliğe büründü. Deplasmanda 4 kez mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızlılar, iç sahada ise 9 maçın 8'inden üstün ayrılan taraf oldu. Galatasaray evinde bir kez beraberlik yaşadı. Puan cetvelinde dördüncü sırada bulanan Beşiktaş ise 8 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet aldı ve 3 kez berabere kaldı.