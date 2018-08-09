Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96883
ALTIN
213.656
DOLAR
5.4722
STERLİN
7.0529
EURO
6.3376

7 yıl aradan sonra 1. Lig'de oynayacak

Süper Lig'de en fazla yer alan ekipler içinde bulunan Altay, aldığı başarısız sonuçlarla TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen, 7 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto 1. Lig'de boy gösterecek

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:44
7 yıl aradan sonra 1. Lig'de oynayacak

Geride kalan sezon TFF 2. Lig'de sergilediği başarılı performansla Spor Toto 1. Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Altay, 7 yıl aradan sonra bu kulvarda boy gösterecek.

Süper Lig'de en fazla yer alan ekipler içinde bulunan Altay, aldığı başarısız sonuçlarla TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine karşın, yakaladığı çıkışla tekrar Spor Toto 1. Lig'e döndü. En son 2010-2011 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, bu sezona teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yeni bir kadroyla başlayacak.

Şimdiye kadar 10 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Altay, Spor Toto 1. Lig'de 13. sezonunda mücadele edecek. Ligde 412 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 200 galibiyet, 105 beraberlik ve 107 yenilgi aldı. 1983-1984, 1990-1991 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig'e çıkmayı başaran Altay, oynadığı 5 play-off etabında ise hiç Süper Lig vizesi alamadı.

Alper Avcı: "İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum"

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, yaptığı açıklamada, ligin yeni ekibi olarak Erzurum'da ve Afyonkarahisar'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. TSYD Ege Kupası'nda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan Avcı, "Oyuncularımıza da söyledik. Hafta sonu Ümraniyespor maçı ne TSYD Kupası ne de hazırlık maçı gibi olacak. Lig farklı bir atmosferde geçecek fakat iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu haftaki rakipleri Ümraniyespor'un son 2 sezonda önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Avcı, lige iyi başlamak istediklerini, düşündüklerini sahaya yansıttıkları takdirde galip geleceklerine inandığını kaydetti. Yeni bir takım olmalarına rağmen uyum sorununu aştıklarını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Sahadaki görüntü olumlu. Yabancı oyuncuların kaynaşması, geçmişten kalan oyuncuların takımı sahiplenmesi iyi. Bir bütünlük içindeler. Bu haftadan itibaren lige hazır bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Herkes bizden, 'Hedef Süper Lig.' dememizi bekliyor. Altay büyük bir camia. Şöyle bir gerçek ve yaşanılan bir süreç var. 3. Lig'e kadar düşmüşüz. Sonrasında 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den şu anda 1. Lig'e gelmişiz. Yönetimin birçok konuda mücadele ettiği, ciddi uğraşları var. Gönlümüzden geçen bu takımın başarılı olması fakat başarıyı tetikleyen birçok etmen var. Biz saha içinde gereklerini yapıp, süreçle beraber önümüze bakacağız."

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:09
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigFutbolAltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hedefimiz tabii ki Süper Lig"
"Hedefimiz tabii ki Süper Lig"
West Ham transfere doymuyor
West Ham transfere doymuyor
"Zamanı geldiğinde hesaplaşalım"
"Zamanı geldiğinde hesaplaşalım"
Finalist hocadan devam kararı
Finalist hocadan devam kararı
Susic'ten Beşiktaş'a gözdağı
Susic'ten Beşiktaş'a gözdağı
Şampiyon sezonu Ankara'da açıyor
Şampiyon sezonu Ankara'da açıyor
Sagna, ABD'nin yolunu tuttu
Sagna, ABD'nin yolunu tuttu
1. Lig'de perde açılıyor
1. Lig'de perde açılıyor
Hoşgeldin futbol
Hoşgeldin futbol
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim