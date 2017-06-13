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700 bin euro'ya Trabzon'da kaldı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçından önce tekrar anlaşmaya vardığı kaleci Esteban Alvarado’nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

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700 bin euro'ya Trabzon'da kaldı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçından önce tekrar anlaşmaya vardığı kaleci Esteban Alvarado’nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren Kosta Rikalı kaleci Esteban ile yeniden anlaştı. Bordo mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği kaleci Esteban ile Çaykur Rizespor maçı öncesi iki yıllık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Trabzonspor’dan yıllık 550 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kalecinin bu ücreti, yeni sözleşmeyle birlikte 700 bin Euro’ya çıkacak. İki yıl içerisinde toplam 1 Milyon 400 bin Euro alacak olan Esteban’ın yeni sözleşme detaylarının önümüzdeki günlerde KAP’a bildirilmesi bekleniyor.

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Esteban AlvaradoTrabzonsporFutbol
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