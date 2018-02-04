8'e 3 Trabzon üstün

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 19 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 8 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de, 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.