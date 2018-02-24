8 farkla Kanarya üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 123 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 136 golüne, siyah-beyazlılar 133 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, son 19 maçta 3 kez kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 19 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 19 maçtan 10'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı.

Başkanların derbi karnesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 25 galibiyet, 16 yenilgi gördü. Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 52 maçın 25'ini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi. Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 82 gol attı, kalesinde ise 67 gole engel olamadı. Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol atıp, 22 gol yedi.

Derbiler "kızarıyor"

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.

Şubat derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarın yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor. İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe 9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi. İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Dolmabahçe'de Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.