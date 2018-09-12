"8 yabancı ile bu iş gider"

Spor Toto Süper Lig'de 15 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz." dedi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada milli takımlarına giden oyuncuların dışında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi. İyi çalıştıklarını ve iyi hazırlandıklarını kaydeden Bektaş, "Şu ana kadar oyun anlamında, skor olarak karşılığını alamadık ama 'buradayım' diyen bir Göztepe takımı var. Biz bunun farkındayız. Bazı konularda eksikliklerimizi dile getiriyorduk. Çok pozisyona giriyorduk ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyorduk. Jerome'nin ve Sokol'un da gelmesiyle hücum anlamında bir artımız olacak." diye konuştu.

Bu hafta Kayserispor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımın da farkında olduğu gibi yeni bir sayfa açıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bir mazeretimiz yok artık, forvetimiz de var. Adaptasyonunun da kısa sürdüğünü düşünüyorum. Umarım iyi bir oyunla hafta sonu Kayserispor'a karşı istediğimiz skoru alıp yeni bir başlangıç yaparız."

A Milli Futbol Takımı'nı İsveç karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Bektaş, "İsteriz ki hep böyle milletimizi sevindirsinler. Çünkü bir tane milli takımımız var. Onların başarısı göğsümüzü kabartıyor." dedi.

Yabancı oyuncu sayısı

Bektaş, belli mevkilerde Türk futbolcu sayısının azlığından dolayı yabancı oyuncuya yönelindiğini, Türkiye'de çok sağlıklı bir altyapı sisteminin olmadığını, öncelikle bunun düzelmesi gerektiğini kaydetti. Takımların gelir ve gider dengesine uymaları gerektiğini belirten Bektaş, şöyle konuştu: "Bana sorarsanız Süper Lig'de kaç yabancı sayısıyla oynamamız gerektiğini, Süper Lig'de 6-7, maksimum 8 oyuncuyla bu işin götürülebileceğini düşünüyorum. O zaman Türk oyunculara biraz daha süre vermek zorunda kalırız. Belki milli takımda ön plana çıkacak oyuncular yakalayabiliriz. Bu altyapı sisteminin düzelmesiyle alakalı olur. Şu an yerli oyuncu olarak Türkiye liglerinde bir forvet transfer etmeye kalksam, ya elinde olanı bana vermezler ya da büyük bir rakam isterler. Stoper anlamında stoper yok, başka mevki de bulamıyorsunuz. Bizim önce temele inmemiz lazım, bazı şeyleri alttan düzelttiğimiz zaman üst tarafın daha rahat bir nefes alacağını düşünüyorum."