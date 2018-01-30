Süper Lig'de 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Burak Yılmaz, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Bordo-mavili futbolcu, ligin son 8 haftasında 7 karşılaşmada, 10 golle maç başına 1,25 gol kaydederek gol yollarında takımına katkı sağlayan isimlerin başında geldi. Burak, söz konusu dönemde Osmanlıspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçlarında ikişer, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe maçlarında da birer gol atmayı başardı. Golcü futbolcu, son 8 haftada sadece bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Bursaspor maçında gol atamazken diğer 7 maçta rakip fileleri havalandırdı.

7 maçta 15 puan

Burak Yılmaz'ın gol attığı son 7 maçta bordo-mavililer, 15 puan kazandı. Karadeniz temsilcisi bu maçlarda Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederken Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Bordo-mavililer, söz konusu 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan elde etti.

80 dakikada 1 gol atıyor

Futbol hayatında 17 numaralı formanın kendisi için ayrı bir önemi olan ve bu sezon da Trabzonspor'da 17 gole ulaşan Burak Yılmaz, ortalama 80 dakikada 1 gol atıyor. Ligde geride kalan 19 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, 1356 dakika sahada kalırken 1.06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

16 maçın 11'inde gol kaydetti

Burak Yılmaz, ligde forma giydiği 16 maçın 11'inde gol atmayı başardı. Bordo-mavili futbolcu, ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği, 7. hafta Beşiktaş, 8. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor, 9. hafta Yeni Malatyaspor ve 16. haftadaki Bursaspor maçlarında gol kaydedemedi. Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe (2 maç), Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti. Ligin ilk 11 haftasında 7, son 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavili futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın 36 golünün 17'sine imza attı.