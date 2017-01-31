80 milyonla akılları çelecek

Jose Mourinho'nun takımın ileri ucunu güçlendirme isteği devam ediyor. Premier Lig'de ve Avrupa'da en zirveye oynamak isteyen Portekizli, 25 yaşındaki forveti Old Trafford ekibine birçok bölgede kalite katacak seçkin bir oyuncu olarak görüyor.



Griezmann'ın Atletico'yla 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve Vicente Calderon'da uzun süredir çok mutlu. Ayrıca Diego Simeone hoca olarak kaldığı sürece kalacağını da belirtti. Ancak Arjantinli hocanın kontratını iki yıl kısaltıp 2018'te bitecek hale getirmesi sonrası Rojiblancos'u 2017-18'de açılacak yeni statlarındaki ilk sezonda çalıştırıp Inter'e gitmesi bekleniyor. Diğer yandan da Atletico'nun hayli masraflı stadyum projesi sonrası gelir darlığı çeken Atletico'nun da bu yaz aylarında büyük oyuncularından birini satarak kaynak elde etmeye çalışması olası gözüküyor. Dolayısıyla Griezmann'ı United'a doğru para karşılığında bırakmaları olası. Atleti'nin oyuncunun satışına karar vermesi durumunda serbest kalma bedeli 100 milyon € olmasına rağmen 30 milyon Euro'ya aldıkları Griezmann'dan 50 milyon Euro kar etmeye sıcak bakacakları düşünülüyor.

Transferin bir başka boyutu da Manchester United'lı Paul Pogba. Griezmann'ın milli takımdan yakın arkadaşı olan vatandaşının bir süredir Atletico'luyu Manchester'a gelmeye ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Griezmann da verdiği bir röportajda milli takımdan arkadaşının kendisine Premier Lig, Manchester United ve Jose Mourinho konusunda itiraf etmişti. İdolünün Beckham olduğunu söyleyen Griezmann'ın United'a hayranlık duyduğu sonucunu çıkarmak da zor gözükmüyor. Griezmann'la ilgilenen ve Simeone'nin teknik direktör koltuğuna Simeone'yi oturtmayı planlayan Inter'in bile Manchester'a gideceğini düşünmesi, gelecek yaz olabilecekleri şimdiden özetliyor.