836 maçta 2379 gol atıldı

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek oynanan 836 maçta toplam 2 bin 379 gol atılırken, Brezilyalı Ronaldo, finallerinin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya Kupası'nda 1998, 2002 ve 2006'da olmak üzere üç kez Brezilya formasıyla katılan Ronaldo, ilkinde 4, ikincisinde 8, üçüncüsünde ise 3 gol atarak, toplam 15 gole ulaştı ve finaller tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Ronaldo'yu, 14'er golle Alman futbolcular Gerd Müller ve Miroslav Klose izlerken, Fransız Just Fontaine 13 gol, Brezilya ve dünya futbolunun en büyük ismi olarak kabul edilen Pele ise 12 golle bu futbolcuları takip ediyor.

Fontaine'den bir kupada 13 gol

Bir kupada en çok gol atan oyuncu 13 golle Fransız Juste Fontaine oldu. Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak, hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor bir rekora imza atmıştı. Bugüne dek finallerde 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra, Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'de 10 gol atmayı başardı.

Salenko'dan bir maçta 5 gol

Bir maçta en çok gol atan futbolcu ise bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko... Salenko, 1994'de ABD'de gerçekleştirilen şampiyonada, Kamerun maçında 5 gol birden atarak, büyük bir rekora imza attı.

Finallerde Salenko'nun ardından bir maçta 4'er gol atan 9 futbolcu şöyle:

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya

Leonidas (Brezilya): 1938'de Polonya'ya

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya

Gustav Wetterstörm (İsveç): 1938'de Küba'ya

Pele ve Seeler efsanesi

Brezilyalı Pele ile Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başararak tarihe geçti. Pele 1958, 1962, 1966 ve 1970'de, Seeler ise 1958, 1962, 1966 ve 1970'de katıldığı dünya kupalarında takımlarına gol kazandırdı.