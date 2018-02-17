9'a 4 Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park'ta yarın yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.