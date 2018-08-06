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9 sezondur Devler Ligi'ne hasret

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:21
9 sezondur Devler Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

40 maçta 11 galibiyet

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

En büyük başarısı çeyrek final

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere’nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

1996-1997 sezonu

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:

Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1

Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2

Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0

Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0

2001-2002 sezonu

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1

Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2

Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0

2004-2005 sezonu

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0

Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2

Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0

2005-2006 sezonu

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Milan - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0

Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3

Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0

Fenerbahçe - Milan: 0 - 4

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0

2007-2008 sezonu

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti. G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi. İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.

Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

G Grubu:

Fenerbahçe - Inter: 1 - 0

CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0

Inter - Fenerbahçe: 3 - 0

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1

2. Tur:

Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2

Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0

2008-2009 sezonu

İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Porto - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0

Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5

Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - Porto: 1 - 2

Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0

AA

Anahtar Kelimeler:
3. ön Eleme TuruAvrupa KupalarıBenficaFenerbahçeFransaFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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