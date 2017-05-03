9 sezonunun rekorunu kırdı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını koruyan Medipol Başakşehir, şu ana kadar gösterdiği performansla sezonun bitimine 5 hafta kala kulüp rekorlarını kırmayı başardı.



Süper Lig'deki 9. sezonunu geçiren turuncu-lacivertli ekip, 29 hafta sonunda kulübe ait bir sezonda en fazla puan, galibiyet, gol ve averaj rekorlarını kırdı. Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan ve 18. haftaya kadar zirvede kalmayı başaran Medipol Başakşehir, sezonun bitimine 5 hafta kala 60 puana ulaştı ve bu alanda bir ilke imza attı.

Galibiyet rekoru

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, galibiyet rekorunu da 29. hafta itibarıyla kırmış durumda. Geride kalan sezon 16 maç kazanarak, 2014-2015'teki galibiyet sayısını (15) geçen İstanbul ekibi, 5 karşılaşma daha yapacağı 2016-2017'de şimdiden 17 galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir; Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor ve Kayserispor müsabakalarını da kazanırsa 22 galibiyetle sezonu tamamlayacak.

En golcü sezonu

Edin Visca (8) ve Cengiz Ünder'in (7) en skorer isimler olarak ön plana çıktığı Medipol Başakşehir, Beşiktaş filelerini 3 kez havalandırarak bir sezonda attığı en fazla gole ulaştı. Geride kalan sezon rakip fileleri 54 kez sarsan ve en golcü sezonunu yaşayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla bu sezonki gol sayısını 57'ye yükseltti ve bu rekorunu da geliştirdi.