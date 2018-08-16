Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:07
90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada yarın sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Slovenya kampından ayrılarak kasıklarından ameliyat edilen ve ligin ilk haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz ise takımla çalışmalara başladı. Golcü futbolcunun ağrılarının artmaması durumunda Sivasspor maçı kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

90 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

Son galibiyet Karaman'ın takımına karşı

Trabzonspor, sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Medical Park Stadı'nda Kardemir Karabükspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman, 90 gün sonra bu kez bordo-mavili takımın başında olacak. Ünal Karaman ayrıca, Demir Grup Sivaspor karşılaşmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör olarak Medical Park Stadı'nda ilk sınavına çıkacak.

Biletlere yoğun ilgi

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi üzerine cuma günü saat 21.45'te oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı için bugün saat 22.00'ye, maç günü ise maç saatine kadar tüm satış noktalarımızdan bilet yüklemesi yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
FutbolSivassporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre için Fener de devrede
Emre için Fener de devrede
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
"Atmosfere hayran kaldım"
"Atmosfere hayran kaldım"
Bursa için kontrolden geçti
Bursa için kontrolden geçti
"Salih için Empoli ile anlaştık"
"Salih için Empoli ile anlaştık"
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim