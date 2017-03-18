"94. yılımız anısına galibiyet alacağız"

Kırmızı-siyahlı ekibin milli sağ beki Ahmet Oğuz ve TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'dan sezon başında transfer edilen Vedat Muric, değerlendirmelerde bulundu.



Ahmet, sezonun 24. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında iyi bir oyun sergilemelerine karşın son dakika golüyle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Kazanabilirdik, berabere de bitebilirdi ancak istediğimiz sonucu alamadık." dedi. Çaykur Rizespor ile yarın zorlu bir maç yapacakları dile getiren Ahmet, "Hafta boyu iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Gerek saha içinde gerekse analizlerle rakibimize iyi çalıştık." ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın Çaykur Rizespor için de önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Oğuz, şöyle konuştu: "Onlar da bunun bilinciyle sahada olacaklar ama Ankara'da her rakibe karşı favori biziz. Çaykur Rizespor maçını kazanıp yukarılara bakmak amacındayız. 94. kuruluş yıl dönümümüz nedeniyle ayrı bir heyecan taşıyoruz. Bu heyecanın tüm camiada olduğuna eminim. Bu maçta da galip gelerek taraftarlarımıza iyi bir doğum günü hediyesi vermek istiyoruz."

"Seri yakalayıp yukarı yaklaşmak istiyoruz"

Başkent ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muric de Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Çaykur Rizespor'un da karşılaşmayı çok fazla önemseyeceğini dile getiren Muric, "İç sahada kolay kolay kaybetmeyen bir takımız. Bu sezon burada sadece Galatasaray'a kaybettik, o maçta da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. O yüzden iç saha avantajımızı bu maçta da koruyarak galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Vedat Muric, Çaykur Rizespor müsabakasından sonra başkentte Antalyaspor, Kayserispor ve Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Amacımız, bu maçlardan en fazla puanı toplayıp, deplasmanda alacaklarımızla sezonu iyi bir yerde bitirmek. Ligin üst sıraları ile alt sıraları arasında çok puan farkı yok gibi gözüküyor. Galibiyet serisi yakalayıp yukarı yaklaşmak istiyoruz. Umarım taraftarlarımız bizi yalnız bırakmaz. Bu haftadan itibaren güzel bir seri başlangıcı yaparız ve onlara bu hafta 94. yaş günü hediyesi veririz."