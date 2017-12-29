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97 yabancı futbolcu oynadı

Sezonun ilk yarısında forma giyen 407 futbolcudan 97'si yabancı uyruklu oyuncu oldu. Altınordu ve Gaziantepspor'un yabancı futbolcu oynatmadığı ligde Boluspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep 8'er yabancı oyuncuya şans verdi

29 Aralık 2017 Cuma 11:21
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97 yabancı futbolcu oynadı

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında forma giyen 407 futbolcudan 97'si yabancı uyruklu oyuncu oldu.

İlk devrede 407 futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Altınordu ve Gaziantepspor dışındaki takımlar 97 yabancı uyruklu oyuncuya şans verdi. Boluspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'in 8'er, Adana Demirspor, Adanaspor, Grandmedical Manisaspor ile MKE Ankaragücü'nün 7'şer, Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Samsunspor'un 6'şar, Elazığspor ile Ümraniyespor'un 5'er, Eskişehirspor ile İstanbulspor'un 4'er yabancı futbolcu oynattığı ligde Denizlispor'da bu sayı 3'te kaldı. 36 farklı ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ligde, Brezilyalı 16 futbolcu yer aldı. Brezilya'yı 7'şer futbolcu ile Nijerya ve Senegal takip etti.

Goller

Yabancı futbolcular, ilk yarıda 147 gole imza atarken, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio ile Balıkesirspor Baltok'tan Mahatma Otoo 9'ar gol kaydetti. Eskişehirsporlu Chico Ofoedu 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Hamza Younes, Çaykur Rizespor'dan Leonard Kweuke, Boluspor'dan Rydell Poepon ve Adana Demirspor'dan Robert Ndip Tambe ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı FutbolcuTFF 1. LigFutbol
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