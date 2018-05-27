A Millilerimizin rakibi İran

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İstanbul’da İran ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.15’te başlayacak. Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko’nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

İlk rakibimiz İran

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan İran, B Grubu’nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran’ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre’de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

558. randuvu

A Milli Futbol Takımı, İran ile yarın İstanbul’da yapacağı hazırlık maçıyla 558. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 264’ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplasmanda, 239’u evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 557 karşılaşmanın 479’unu Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (TM Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)