Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103200
ALTIN
196.858
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2618
EURO
5.4926

A Millilerimizin rakibi İran

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Başakşehir Stadı’nda saat 21.15’te İran ile karşılaşacak. Müsabakayı Özbek Kovalenko yönetecek

27 Mayıs 2018 Pazar 17:27
A Millilerimizin rakibi İran

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İstanbul’da İran ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.15’te başlayacak. Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko’nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak. 

İlk rakibimiz İran

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan İran, B Grubu’nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran’ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre’de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

558. randuvu

A Milli Futbol Takımı, İran ile yarın İstanbul’da yapacağı hazırlık maçıyla 558. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 264’ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplasmanda, 239’u evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 557 karşılaşmanın 479’unu Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (TM Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİranDünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Trabzonspor uzatmalarda güldü
Trabzonspor uzatmalarda güldü
‘Taraftarı göz ardı edemem’
‘Taraftarı göz ardı edemem’
Şampiyonluk ödülü başkanlık
Şampiyonluk ödülü başkanlık
Jahovic gelecek sezonu düşünüyor
Jahovic gelecek sezonu düşünüyor
Kasımpaşalı kaleciye yurt dışı teklifi
Kasımpaşalı kaleciye yurt dışı teklifi
Trabzon yeni hocasını arıyor
Trabzon yeni hocasını arıyor
Stada yeni sezon makyajı
Stada yeni sezon makyajı
Ankaragücü, kupayla Anıtkabir'de
Ankaragücü, kupayla Anıtkabir'de
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim