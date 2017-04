"Abdullah hoca ile bir tartışma yaşamadık"

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 10 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanarak zirve yarışındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçından önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında oyundan çıkarken teknik direktör Abdullah Avcı ile gerginlik yaşadığı haberleri hakkında açıklamada bulundu.

Deneyimli futbolcu şunları kaydetti: "Akhisar Belediyespor maçından sonra Abdullah hoca ve benle alakalı, aslında hiç beklemediğimiz ve hak etmediğimiz bir gündem oldu. Abdullah hocayla böyle bir diyalog yaşamadık. Son dönemlerde Emre Belözoğlu olarak bunu çok hissediyorum. Benim üzerimden Başakşehir Kulübünü yıpratmalarını istemiyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Orada bir yanlış anlaşılma oldu, öyle yansıdı. Yayıncı kuruluş da sanırım bunu yanlış anladı. Bunu sadece düzeltmek istiyorum. Bundan dolayı da üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum."

Galatasaray maçı yorumu

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları kadrosunda bulundurduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray çok iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. Her ne kadar sezon istedikleri gibi gitmese de çok değerli bir kulüp. Sezon başı itibarıyla herkesin beklentisinin üzerinde bir performans ortaya koyarak takımımızın bu noktaya gelmesini sağladık. Bunun devam etmesi adına önümüzde çok önemli bir maç var. İyi hazırlanıyoruz, bu sezon Galatasaray ile iki kere daha oynadık. Yine o maçlar gibi hazırlanıp, saha ve seyirci avantajımızı kullanıp, ligdeki pozisyonumuzu koruyarak sezonu en iyi yerde bitirmek adına Galatasaray karşılaşmasını önemli bir maç olarak görüyoruz." "Galatasaray maçını şampiyonluk yolunda bir kırılma karşılaşması olarak görüyor musun?" sorusuna ise deneyimli oyuncu şu yanıtı verdi: "Üç puanlık sistemde önümüzde çok maç var. Beşiktaş bizim 5, Galatasaray'ın 9 puan önünde. Kazanmamız durumunda sanki Galatasaray'ın biraz daha bu yarıştan uzaklaşacağı gibi bir durum ortaya çıkar. Üç puanlık sistemde matematiksel olarak kimsenin tam kopmadan bir şeyleri söylemek tam doğru olmaz. Futbolun doğasına bu yakışmaz. Rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe... Bu takımlar hemen hemen her ekibi yenebilecek güçte. O günün şartlarında kim daha iyi konsantre olursa üstünlük sağlamış oluyor. Ben bu maçı bir kırılma olarak görmüyorum. Yerimizi sağlamlaştırmak adına çok önemli buluyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Fenerbahçe'yi eleyip finale çıkmak istiyoruz"

Kaptan Emre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe'yi de eleyerek adlarını finale yazdırmak istediklerini dile getirdi. Çeyrek finalden bir önceki turda da Galatasaray'ı elediklerini hatırlatan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim adımıza zorlu final yolu olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe değerli bir kadro, iyi bir takım ama biz bu sezon hedefleri, hayalleri olan bir takımız. Bunu da tüm Türkiye'ye gösterdik. Fenerbahçe'yi eleyip finale çıkmak istiyoruz. Bu kolay olmayacak, bunlar iki ayaklı maçlar. Ama önceliğimiz tabii ki oynayacağımız iki lig maçı."