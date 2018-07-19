Aboubakar aşkı bitmiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar’a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.

Negredo ve Vagner Love’dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş’ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor. Fulham’ın Fabri’yi istemesi ve Liverpool’un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Aboubakar bu sezon Porto’da gösterdiği performansla Juventus’un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.