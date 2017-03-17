"Aboubakar'ın cezası ağır olacak"

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılacağını ifade etti.
Mahmutyazıcıoğlu, "Aboubakar'a kesinlikle ceza verilecek. Beşiktaş yönetimi çalışanlarına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği gibi çalışanlar da üzerine düşeni yapacak. Sorumluluğunu yapmayanlar, yaptırım neyse sözleşmede neye imza attıysa karşılığını görecek. Bunun tartışılacak bir durumu yok." diye konuştu.
"Kendinize hakim olamayıp takımı 10 kişi bırakamazsınız"
"Kendinize hakim olamayıp takımı 10 kişi bırakamazsınız"
Turu geçmenin Kamerunlu futbolcunun hatasını unutturmayacağını vurgulayan Mahmutyazıcıoğlu şunları kaydetti: "Şampiyonluğa gidiyoruz, tur atladık, ceza vermeyelim gibi bir durum olamaz. Beşiktaş'ta kurumsal yapıyı oturtmaya çalışıyoruz. Yönetim olarak böyle bir yaklaşımımız var. Kurallar tıkır tıkır işleyecek. Aboubakar, transferinin başından beri tanıdığım bir oyuncu. Ağzı var dili yok bir insan. Takımda en mülayim diye kimi sorsanız ilk söyleyeceğim isim Aboubakar olur. Aboubakar'ı rakibi tahrik mi etti, çok mu zorladı bilmiyorum ama kendinize hakim olamayıp takımı 10 kişi bırakamazsınız."