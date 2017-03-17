"Aboubakar'ın cezası ağır olacak"

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılacağını ifade etti.



Mahmutyazıcıoğlu, "Aboubakar'a kesinlikle ceza verilecek. Beşiktaş yönetimi çalışanlarına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği gibi çalışanlar da üzerine düşeni yapacak. Sorumluluğunu yapmayanlar, yaptırım neyse sözleşmede neye imza attıysa karşılığını görecek. Bunun tartışılacak bir durumu yok." diye konuştu.



"Kendinize hakim olamayıp takımı 10 kişi bırakamazsınız"