Aboubakar pazarlığı başladı

Aboubakar'ın 4 yıl içinde Porto'dan başka bir takıma transfer olması durumunda Lorient'e ödenecek 6 Milyon Euro'da indirim isteyen Başkan Fikret Orman, bu rakamı 4 Milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor. Fransız ekibinin bu durumu kabul etmemesi durumunda Aboubakar'ı 1 sene daha Porto'dan kiralayarak gelecek sezon bitecek sözleşmesinden dolayı bedava kadroya katabilecek olması da Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.



Öte yandan Olimpik Lyon'un Marcelo ısrarı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta siyah beyazlıların kapısını çalarak 6 Milyon Euro+1 Milyon Euro'da bonus teklif eden Lyon'un bu teklifi kabul görmemişti. Salı günü öğle saatlerinde kulübe yeni bir teklifle gelen Lyon 6 Milyon Euro+2 Milyon Euro olarak güncelledi. Ancak Beşiktaş yönetimi 10 Milyon Euro fiyat biçtiği Brezilyalı için bonusları kabul etmek istemiyor. 8.5 Milyon Euro'nun nakit verilmesi durumunda transferin bitebileceği konuşulurken, önümüzdeki günlerde Lyon'un son kararını vermesi bekleniyor. Marcelo'nun durumuna göre defansa yapılacak transferlerin sayısını belirleyecek olan Beşiktaş yönetiminde Vida ısrarı sürerken, oyuncunun yıllık ücretinde uçuk rakamlar istemesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Yaklaşık 4 Milyon Euro isteyen Hırvat stoperin yıllık ücretinde indirim yapması durumunda görüşmelerin yeniden başlayacağı ve transferin birkaç hafta içinde netleşeceği öğrenildi. (beinsports)