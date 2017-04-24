Acı haber ailesine bildirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen Çek futbolcu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan otopsi işlemleri sürüyor.



Merkez Şahinbey ilçesindeki Beştepe Mahallesi'ndeki evinde dün ölü bulunan Rajtoral'ın Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde ölümüyle ilgili hazırlanan ilk rapora göre intihar ettiği belirlendi. Öte yandan Rajtoral'ın ölümüyle ilgili acı haberin ailesine ulaştığı, ebeveynlerinin yaşlı olması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyecekleri öğrenildi. Rajtoral'ın cenazesinin konsoloslukla yapılan görüşmeler sonrasında belirlenecek ilgiliye teslim edileceği belirtildi. Gaziantepspor'un 27 numaralı formasını terleten Rajtoral'ın cenazesinin Gaziantep Kulübünde düzenlenecek törenin ardından ambulans uçakla ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

Gaziantepspor Kulübü, başsağlığı mesajı yayımladı

Gaziantepspor, dün Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Giriş sayfası Rajtoral'ın siyah-beyazlı fotoğrafıyla açılan kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, Çek futbolcunun hayatını kaybetmesinin Gaziantepspor ailesini derinden üzdüğü belirtildi. Açıklamada, "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral’ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor camiası olarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.