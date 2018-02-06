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Açıklamaları başlarına bela oldu

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman PFDK’ya sevk edildi

06 Şubat 2018 Salı 17:04
Açıklamaları başlarına bela oldu

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman PFDK’ya sevk edildi.

Sarı-lacivertli takımda hakemlere gösterilen tepkiler nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik ’Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin’ dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız ’Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur’ başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Aziz Yıldırım’ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
FutbolPfdkTFFAziz YıldırımAykut Kocaman
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