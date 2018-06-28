2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü ve son maçında Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etmesi Alman basınında geniş yer buldu.

Ülkedeki hemen hemen bütün gazeteler favorilerden biri olarak gösterilen son şampiyon Almanya'nın grup sonuncusu olarak elenmesini manşetlerine taşırken, yaşananlar için "tarihi fiyasko" yorumu yapıldı. "Kelimeler kifayetsiz" manşetini atan Bild gazetesi, dört sayfa ayırdığı haberinde Almanya'nın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin yanı sıra grubu da sonuncu sırada tamamladığı vurgulandı.

Frankfurter Rundschau gazetesi, ''Acıklı başarısızlık'' manşetini attığı haberinde, başarısızlığın ardından "tarihi fiyaskonun" sebeplerinin irdelenmeye başlandığını yazdı.

"Bitti" başlığıyla haberini okurlarına duyuran Tagessspiegel, Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak elendiğine dikkati çekti. Gazete, teknik direktör Joachim Löw'ün istifa konusunda kapıyı kapatmadığı, ilerleyen günlerde deneyimli teknik adamın geleceğinin belli olacağını kaydetti.

Die Welt gazetesi, ''Dışarda'' manşetini attığı haberde milli futbolcu Toni Kroos'un üzgün fotoğrafına yer verdi. Gazete, Toni Kroos'un İsveç maçında son dakika kahramanı olduğu, şimdi ise tüm takımla beraber "hurda" haline geldiği yorumunu yaptı.

Alman spikerin ''Bu bir ağır çekim değil, gerçek yayın.'' ifadelerinin paylaşıldığı haberde, milli takımın teknik direktörü Löw'ün 12 yıldır işbaşında olduğu ve 2022 yılına kadar da sözleşmesinin devam ettiği hatırlatılarak, deneyimli teknik adamın görevinden ayrılıp ayrılmayacağının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.