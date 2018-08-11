Açılış haftasında rakip Akhisar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açacak.

Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini yarın saat 21.45'te konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Evinde 44 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarınki rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Sezona moralli giriyor

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak. Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı. İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.