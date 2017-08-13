Açılış maçları Aslan'ın

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu na yarın Kayserispor müsabakasıyla başlayacak Galatasaray , lig tarihindeki açılış maçları nda 40 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla start verecek sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 36 karşılaşmadan 28'ini kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Evindeki son 9 açılış maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı son 9 açılış maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, geçen sezonki ilk hafta maçında evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.



Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 59 sezondaki ilk hafta maçlarından 51'inde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son 19 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

Kayserispor'la 43. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.

Kayserispor son dönemde üstün

Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu. İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.