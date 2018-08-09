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Açılış maçları Hollandalılara yaramıyor

Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, taraftarının önünde çıktığı 38 açılış karşılaşmasının 30'unu kazandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:49
Açılış maçları Hollandalılara yaramıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 61. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 38 açılış maçının 30'unu kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlileri, iç dahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

Son yenilgi 2003'te

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 5 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

Sezon açılışlarında 60 maçın 38'ini kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 yaşına girecek lig tarihinde ikinci defa Bursaspor'la açılış maçı oynayacak. İki takım daha önce 1971-1972 sezonunun ilk haftasında Bursa'da karşılaşmış ve Bursaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Hollandalılar açılış maçlarını kazanamıyor

Fenerbahçe'yi çalıştıracak üçüncü Hollandalı teknik adam olacak Phillip Cocu, daha önce sarı-lacivertlilerde görev yapan vatandaşlarının kötü istatistiğini bozmaya çalışacak. Sarı-lacivertlileri daha önce çalıştıran iki Hollandalı teknik adam da ilk hafta maçlarında puan alamadı. Guus Hiddink döneminde Fenerbahçe, 1990-1991 sezonuna şok bir yenilgiyle başladı. Fenerbahçe, sahasındaki müsabakada Aydınspor'a 6-1 yenilmişti. Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0 yenik ayrılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:04
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SÜPERLİGIlk Hafta KarşılaşmalarıIç SahaFutbolFenerbahçeBursasporAçılış
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