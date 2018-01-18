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Açılış maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu

18 Ocak 2018 Perşembe 12:51
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Açılış maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Ümit Öztürk

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:09
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SÜPERLİGMerkez Hakem KuruluHakemFutbol18. Hafta
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