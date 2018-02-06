Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115457
ALTIN
161.080
DOLAR
3.7692
STERLİN
5.2615
EURO
4.6665

Ada'da gündem devre arası

Yoğun maç trafiğini azaltmak ve futbolcuların dinlenmesini sağlamak amacıyla İngiltere Premier Lig'de devre arasına geçilmesi konusunda görüşmeler hızlandırılacak

06 Şubat 2018 Salı 13:02
Ada'da gündem devre arası

İngiltere Premier Lig'de devre arasına geçilmesi amacıyla görüşmelerin hızlandırılacağı açıklandı.

Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve İngiltere Futbol Ligi (EFL) yetkilileriyle devre arasına geçilmesi konusunda aylardır görüşmeler yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yoğun maç trafiğini azaltmak ve futbolcuların dinlenmesini sağlamak amacıyla gündeme gelen devre arası uygulaması üzerine yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "Takvimde gereken boşluğun oluşturulabileceği konusunda hemfikiriz. Bu konuda yapıcı görüşmeler devam edecek ve yayın hakları sahipleriyle uygun bir çözüm yolu arayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın önde gelen İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinin tümünde devre arası uygulanıyor. İngiltere'de devre arasına geçilmesi halinde maç sayısında azalmaya gidilmesi ise planlanmıyor. Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi Premier Lig ekiplerini çalıştıran teknik adamlar, dinlenme süresinin azlığı nedeniyle futbolcularının çok sık sakatlandıkları şikayetinde bulunmuştu. FA ise yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşma gereği 2019'a kadar devre arasının yapılamayacağını ifade etmişti.

AA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Ligİngiltere Futbol Ligiİngiltere Futbol FederasyonuDevre Arası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Castillo takımla çalışmalara başladı
Castillo takımla çalışmalara başladı
"Galatasaray’dan puan alabiliriz"
"Galatasaray’dan puan alabiliriz"
Açıklamaları başlarına bela oldu
Açıklamaları başlarına bela oldu
Giresun, Vural'ı ikna edecek
Giresun, Vural'ı ikna edecek
Karabükspor pes etmeyecek
Karabükspor pes etmeyecek
Kaan'ın sözleşmesi uzatıldı
Kaan'ın sözleşmesi uzatıldı
Malatya'da düşüş var
Malatya'da düşüş var
'Şampiyon olamayız' sözlerine ceza yok
'Şampiyon olamayız' sözlerine ceza yok
Göztepe kazanmayı unuttu
Göztepe kazanmayı unuttu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim