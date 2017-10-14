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Ada derbisinde gülen yok

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester United, Liverpool deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:57
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Ada derbisinde gülen yok

İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Liverpool ve Manchester United pozisyona girmekte zorlanırken, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Liverpool, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Liverpool'da Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu beraberliğin ardından zirve mücadelesi veren Manchester United puanını 20'ye, Liverpool ise 13'e çıkardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IngiltereLiverpoolManchester UnitedPremier LigSpor
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