Ada derbisinde gülen yok

İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Liverpool ve Manchester United pozisyona girmekte zorlanırken, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Liverpool, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Liverpool'da Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu beraberliğin ardından zirve mücadelesi veren Manchester United puanını 20'ye, Liverpool ise 13'e çıkardı.