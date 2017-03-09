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"Adana maçını kazanmak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktör Barisic, "Evimizde iyi oynayan bir takımız ve bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi

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"Adana maçını kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic, cumartesi günü sahalarında Adanaspor ile yapacakları maça ilişkin, "Evimizde iyi oynayan bir takımız ve bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Barisic, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanaspor maçının zor geçeceğini, bu tür maçların hep zor olduğunu söyledi. İç saha avantajını kullanmak istediklerini belirten Barisic, "Trabzonspor maçında çok basit hatalarımız oldu. Bunun analizini yaparak çalıştık. Hafta sonu önümüzde Adanaspor maçı var. Bu tür maçlar zor geçiyor ve bunun bilincindeyiz. Evimizde iyi oynayan bir takımız ve bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Adanaspor maçı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasının yapıldığı idmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti. 
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FutbolKardemir KarabüksporZoran Barisic
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