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Adana'nın puana ihtiyacı var

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İstanbulspor maçından muhakkak puan veya puanlar almamız lazım" dedi

11 Eylül 2018 Salı 13:52
Adana'nın puana ihtiyacı var

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bu hafta deplasmanda yapacakları İstanbulspor maçında mutlak puan almaları gerektiği ve bu konuda oyuncularına güvendiğini ifade etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini kaydetti. Verilen arada takımlarındaki eksiklikleri giderdiklerini dile getiren Arslan, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında bazı oyuncularının fiziksel eksiklerini kapatma şansı elde ettiklerini belirtti.

Takımının toparlandığını ve belli bir oyun anlayışına sahip olduklarını ifade eden Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pas yüzdemiz arttı ve oynadığımız ilk üç maça göre şimdi daha da hazırız. Tek handikabımız sakatlık ve antrenman eksikliği nedeniyle forvet hattımızın hazır olmaması. Diğer türlü alternatiflerimiz arttı. Şu an itibariyle kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. İstanbulspor maçından muhakkak puan veya puanlar almamız lazım. Oyuncu grubuma güveniyorum."

AA

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporAdanasporAdana
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