Adana'nın umudu Galatasaray

Adanaspor'un Brezilyalı oyuncusu Vinicius Santos Silva, Galatasaray deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.



Vinicius, yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor galibiyetinin kendileri için yeniden bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade etti. Bu maçın öncesinde 5 hafta galip gelemediklerini anımsatan Vinicius, "İkinci yarının başında takımımızın iyi bir serisi vardı. Bu seride puanlar kazandıktan sonra iyi oynamamıza rağmen kötü bir seriye girdik. Akhisar Belediyespor galibiyeti bizim için iyi bir sürecin yeniden başlangıcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Vinicius, Galatasaray maçının zor geçeceğini belirterek, büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduğunu belirtti.

"Başarılar kazanıp bu ligde kalmaya yardım etmek için buradayız"

Maça iyi hazırlandıklarının altını çizen Vinicius, şöyle devam etti: "Deplasmandan puan veya puanlar alabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray maçında birbirimiz için koşarak, yardım ederek, takım halinde oynayarak Adana'ya 3 puanla dönmek istiyoruz. Maçların ne kadar zor olduğu yada imkansız olduğu artık bizim için söz konusu değil. Artık bunları tartışmıyoruz. Çünkü ben, takım arkadaşlarım, teknik heyet ve yöneticilerimiz takımın TFF 1. Lig’e düşmemesi için çalışıyoruz. Başarılar kazanıp bu ligde kalmaya yardım etmek için buradayız. Dolayısıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aklımızda hep bu var. Kolay olmayacak ama başarabiliriz."