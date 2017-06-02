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Adanaspor Süper Lig'e veda ediyor

Adanaspor, Süper Lig'deki son maçını yarın Fenerbahçe ile yapacak

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Adanaspor Süper Lig'e veda ediyor

Bir alt lige düşmesi kesinleşen Adanaspor, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak yükseldiği Spor Toto Süper Lig'e Fenerbahçe maçıyla veda edecek.

Turuncu-beyazlı takımın, geçen sezon 12 yıllık özlemini dindirerek yükseldiği Süper Lig'deki maratonu tek sezon sürdü. İstediği başarıyı yakalayamayan Akdeniz ekibi, 33 haftalık Süper Lig periyodunda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak ligin son sırasına yerleşti. Teknik direktör konusunda da sıkıntılı günler geçiren Adanaspor, Engin İpekoğlu ile başladığı sezonda daha sonra Krunoslav Jurcic ve Levent Şahin ile çalıştı. Bu 3 teknik adamla da yollarını ayıran Adana ekibi, takımı altyapı sorumlusu Eyüp Arın'a emanet etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.

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