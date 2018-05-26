Adaylar oylarını kullandı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Başkan adayları, üyelere hitap etti

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları üyelerle hitap etti.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, oy kullanma işleminin hemen öncesinden başkan adayları Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu kürsüye geldi. Mevcut başkan durumundaki Mustafa Cengiz, genel kurula gelen herkese teşekkür ederek, "Burada bize oy verecek ya da vermeyecek herkese teşekkür ediyorum. Herkes Galatasaraylı. Belki her şey konuşulmadı ama kanaat oluşması için gerekli her şey söylendi. Artık özgür kararlar ve kanaatler var." dedi.

Başkan adaylarından Dursun Özbek ise üyelere yönelik konuşmasında, "Seçim çok adaylı oldu ve bu da çok güzel. 500 yıllık kültürel birikimin getirdiği demokratik anlayış bunu gerektirir. Bu seçimde ben ve arkadaşlarım, üreten bir Galatasaray ortaya çıkarmak için aday olduk. Çok önemli projelerimiz var. Üreterek mali başarıyı yakalamak, mali başarıyla da sportif başarıyı elde etmek istiyoruz. Camiada birlik ve bütünlüğün sağlanmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunda başkan adayı olan isimlerden Ozan Korkut, Galatasaray'ın tarihi bir seçim düzenlediğini aktarıp, iki ayrı seçenek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Seçeneklerde biri, bu noktalara gelmemize sebep olan, temelinde tek adam anlayışı yatan, Galatasaray'ı gayrimenkul projeleri ve kasa kolaylıklarıyla yürütmeyi vadeden bir yönetim modeli. Diğeri ise bizim temsil ettiğimiz, modern çağın gerektirdiği, ana faaliyetleriyle spordan kazanan ve kara geçen bir Galatasaray için gerekli olan ekip ile katımıcı yönetim anlayışı. Fikirlerimizi, projelerimizi ve vizyonumuzu anlattık. Boş vaatlere girmeden, sadece doğruları söyledik. Ekibim 6 ayrı başkanla çalışmış, kendi konularında uzman Galatasaraylılardan oluşmaktadır. Bizi biz yapan tüm kutsal değerlerimize sahip çıktığımızı herkese göstereceğiz."

Ali Fatinoğlu ise konuşmasında, "Galatasaray'ımıza hizmet etme aşkımızla buradayız. Kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize getirmeyi çok istiyoruz. Ayrıca listemizde 11 kadın adayımız var. Hepsi ihtisas sahibi oldukları için listede yer alıyorlar. Galatasaray için kim faydalı olacaksa, inşallah o kazanır." şeklinde görüş belirtti.

Oy verme işlemine 20 sandıkta başlandı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 20 sandık hazırlandı. Genel kurulda, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

Başkanlık için 4 aday

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışıyor.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerin tercihi olabilmek için aday durumda. Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanıyor.

Adayların listeleri

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 ismin yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

Mustafa Cengiz:

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

Dursun Özbek:

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Ozan Korkut:

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

Ali Fatinoğlu:

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Başkan adayları oylarını kullandı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı saldıkta oylarını verdi. Mustafa Cengiz, oy verme işlemi sırasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Netice ne olursa olsun saygı duymak lazım. Hem camiamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek de seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edecek ekip seçilecektir." diye konuştu.