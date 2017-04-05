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Adebayor G.Saray maçı öncesi sevindirdi

Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsününün durumunun ciddi olmadığı öğrenildi

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Adebayor G.Saray maçı öncesi sevindirdi

Medipol Başakşehir'in, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kulüpten alınan bilgiye göre, sağ dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adebayor'un kedini iyi hissettiği ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Günü salonda çalışarak geçiren Togolu golcünün, yarın izin yapacak Medipol Başakşehir'in, 7 Nisan Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanında takımla çalışacağı bildirildi. Adebayor'un teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor. Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan Emmanuel Adebayor, turuncu-lacivertli forma ile ligde 2, kupada da 1 gol attı. 
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FutbolMedipol BaşakşehirEmmanuel Adebayor
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