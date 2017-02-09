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Adebayor Kasımpaşa maçında yok

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor" dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 17:11
Adebayor Kasımpaşa maçında yok

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor." diye konuştu. Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile zorlu bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Kemal hoca ile beraber oyun anlamında gelişen bir takım. Atlet oyunculardan kurulu ve fizik kalitesi yüksek bir ekip. Hiçbir maç kolay değil, çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayacağız, göreceğiz. Umarım istediklerimizi sahada alırız." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Adebayor'un gelişiyle forvet hattında yaşanan rekabetle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Ferhat, Galatasaray maçından sonra bir açıklama yapmıştı. Onun oynadığı mevkide de rekabet eden 3 oyuncu var. Rekabet kaliteyi arttırıyor. Mehmet Batdal çok önemli katkılar sağladı. Mustafa Pektemek sonradan girdi, önemli katkılar yaptı. Adebayor da bu sistemin içinde katkı sağlamak için olacak. 22 eş değer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz. Geçen hafta kimsenin beklemediği şekilde Mustafa oynayıp, oyuna çok önemli katkı sağladı, çünkü hazırdı. Bazen 11'e koyacağım oyuncuyu, 18'e alamıyorum. Onun için buralardayız."

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:21
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbolAbdullah Avcı
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