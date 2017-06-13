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Adebayor'u almak için Gomis'i önerdiler

Galatasaray'ın da gündeminde olan Bafetimbi Gomis için kulübü Swansea'den Medipol Başakşehir'e cazip bir teklif geldi

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Adebayor'u almak için Gomis'i önerdiler

Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi, Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'u renklerine katmak için takas artı para teklifinde bulundu.

Swensea yöneticileri, Medipol Başakşehir'e Adebayor karşılığında Bafetimbi Gomis ve 3 milyon EURO önerdi ancak bu teklif Medipol Başakşehir tarafından geri çevrildi. Gomis'in yıllık ücretini takım dengelerini bozacak düşüncesiyle kabul etmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, teklifin yenilenmesini ve artı 5.5 milyon EURO istedi.. Swensea yönetimi, Medipol Başakşehir'in bu teklifi karşısında düşünmek için süre istedi.  Medipol Başakşehir ayrıca, İstanbul'da mutlu olduğunu açıklayan Adebayor'un da ikna edilmesini talep etti. (beinsports)

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