Adebayor'u Başakşehir'e kim getirdi?

Emnnanuel Adebayor, TFF'nin çıkardığı TamSaha dergisine konuştu. Başakşehir'in golcüsü Türkiye'ye gelişinden Arsenal'ın kendisini keşfediş hikayesine birçok konuda detaylı açıklamalarda bulundu.



Özellikle Adebayor'la Wenger'in ilk telefon konuşması röportajın dikkat çeken noktalarındandı: "Togo'da arkadaşlarımla futbol oynarken bir arkadaşım "Arsene Wenger diye bir adam seni arıyor" diyerek telefonu uzattı. Benle dalga geçiyor sandım. Telefonu direkt kapattım. Israrla arayınca telefonu elime aldım, sesi duyunca tanıdım. Sonrasında menajerimin telefonunu verdim, görüşmeler iki gün sürdü. Sonra da Arsenal'a imza attım."

"HAYAT BİR KURŞUN UZAKTAYDI"

Adebayor röportajda 2010'da Togo Milli Takımı'na yapılan saldırıda yaşadığı zor anları da anlattı, kendisine çok yakın insanların kollarında ölüşünün kendi sarstığını belirtti: "Benim için çok zor anlardı o saldırının yaşandığı zamanlar. Gözünüzün önüne şunu getirin; bir otobüstesiniz ve üzerinize kurşunlar yağıyor. Kurşunlarla beraber benim aynı ortamı paylaştığım kişisel asistanım kollarımda can verdi. Hayat bir kurşun uzaklığındaydı. Herkes için geçerliydi bu. İğrenç bir saldırıydı. Ölenler olmuştu. Dediğim gibi ölenlerden birisi de bana çok yakın bir kişiydi ve kollarımda can verdi. "

"ABDULLAH AVCI ÇOK FARKLI"

"Abdullah Avcı gibi bir hocayla çalışmak benim için çok güzel. Kısa süredir beraberiz ama şu süreçte hocayla ilgili şunu söyleyebilirim. Diyaloğa çok açık. Kendini kapatmıyor. Bazı hocalar kendisini kapatır, diğer görüşleri benimsemez, "Benim dediğim doğru" prensibini savunur."

"BAŞAKŞEHİR'E GELMEMİ SAIDOU SAĞLADI"

"Türkiye'ye gelmemde en belirleyici olan, Alioum Saidou ile yaptığım görüşmeydi. Saidou bana Başakşehir'in plan ve projelerini, nasıl bir evrim geçirdiğini anlattı. Ondan sonra daha da fazla ikna oldum. Buraya gelmemle de herkes gülen yüzümü daha çok görür oldu."