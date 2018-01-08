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Adebayor ve Attamah kampa katıldı

Başakşehir'de, Adebayor ve Attamah kampa katıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:46
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Adebayor ve Attamah kampa katıldı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre izinleri sona eren ve dün akşam takıma katılan Emmanuel Adebayor ile Joseph Attamah da antrenmanda yer aldı. İki oyuncu takımdan ayrı çalıştı. Sol arka adalesinde ağrı hissettiği için üç gün önce idmanı yarıda bırakan kaptan Emre Belözoğlu, çalışmaya katılmadı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, şut ve pas çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKampMedipol BaşakşehirSÜPERLİG
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