Adı Madeira Cristiano Ronaldo olarak değiştirilen uluslararası havalimanındaki törene yıldız futbolcu, annesi ve oğlu ile katıldı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Başbakan Antonio Costa, Madeira Özerk Yönetim Başkanı Miguel Albuquerque ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes'in de yer aldığı törende açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Çok mutlu ve gururluyum." dedi. Havalimanına isminin verilmesine Portekiz'deki bazı siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına ilişkin de konuşan Ronaldo, "İsmimin havalimanına verilmesini, şu anda burada bulunan bazıları da dahil doğru bulmayan insanların olduğunu biliyorum ama özgürüz ve demokrasi içinde yaşıyoruz. Herkesin kendi görüşü var. Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün." ifadelerini kullandı.
Adı havalimanına verildi
Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adı, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanına verildi
29 Mart 2017 Çarşamba 16:52
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Adı Madeira Cristiano Ronaldo olarak değiştirilen uluslararası havalimanındaki törene yıldız futbolcu, annesi ve oğlu ile katıldı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Başbakan Antonio Costa, Madeira Özerk Yönetim Başkanı Miguel Albuquerque ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes'in de yer aldığı törende açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Çok mutlu ve gururluyum." dedi. Havalimanına isminin verilmesine Portekiz'deki bazı siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına ilişkin de konuşan Ronaldo, "İsmimin havalimanına verilmesini, şu anda burada bulunan bazıları da dahil doğru bulmayan insanların olduğunu biliyorum ama özgürüz ve demokrasi içinde yaşıyoruz. Herkesin kendi görüşü var. Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün." ifadelerini kullandı.