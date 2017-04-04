Adını 100'ler kulübüne yazdıracak

Barcelona formasıyla resmi maçlarda 100 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu Neymar, Avrupa'nın 5 büyük liginde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) şu an oynadıkları takımlarda adlarını 100'ler kulübüne yazdıran futbolcular arasına girdi.



Granada'ya karşı 4-1 kazanılan mücadelede rakip fileleri havalandıran Neymar, Barcelona'da çıktığı 177. resmi maçında 100. kez gol sevinci yaşadı. Neymar, yakın zamanda 100'ler kulübüne giren takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madridli Fernando Torres, Arsenallı Theo Walcott ve Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin ardından bunu başaran son isim oldu. Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre bu 4 futbolcunun yanı sıra şu an görev aldıkları takımlarda 17 isim daha 100 gole ulaşmayı başardı. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Barcelona'da Lionel Messi, Athletic Bilbao'da Aritz Aduriz, Paris Saint-Germain'de (PSG) Edinson Cavani, Olympique Lyon'da Alexandre Lacazette, Bayern Münih'te Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben, Borussia Dortmund'da Pierre-Emerick Aubameyang, Schalke 04'te Klass-Jan Huntelaar, Eintracht Frankfurt'ta Alexander Meier, Bayer Leverkusen'de Stefan Kiessling, Manchester City'de Sergio Agüero, Manchester United'da Wayne Rooney, Roma'da Francesco Totti ve Chievo'da Sergio Pelissier, mevcut takımlarında 100 gol barajını yakaladı.

Messi, 500. golün eşiğinde

Barcelona'da 100. golünü uzun süre önce kaydeden Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübünde 500 gole ulaşmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinde 573 maçta 497 golü bulunan Messi, 3 kez daha rakip fileleri havalandırması halinde resmi maçlardaki 500. golünü kaydetmiş olacak.

Ronaldo, 400 gole yakın

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla oynadığı 383 resmi maçta 390 golü bulunuyor. Manchester United'ın ardından Real Madrid'deki 100. gol sevincini de uzun zaman önce yaşayan Ronaldo, 10 gol daha bulması durumunda İspanyol ekibinde 400'ler kulübüne girecek.