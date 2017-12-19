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Adnan Öztürk aday olacak mı?

Galatasaray’da alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından gözler, daha önce aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk’e çevrildi

19 Aralık 2017 Salı 14:22
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Adnan Öztürk aday olacak mı?

Galatasaray’da alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından gözler, daha önce aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk’e çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımda adeta kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor’un geleceği için toplanan yönetim kurulundan hem Tudor ile ayrılık hem de 13 Ocak’ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Camiada gözler teknik direktör adaylarının yanı sıra bir anda başkanlık makamına çevrildi. Kulislerde, olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk’ün başkanlık için adaylığını koyacağı konuşuluyor. Öztürk’ün mevcut Başkan Dursun Özbek’in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.

ADNAN ÖZTÜRK

1963 Düzce doğumlu olan Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu’nda tamamladı. 1982’de Galatasaray Lisesi’ne giren Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından birinde kariyerine başladı. Öztürk, halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi’nden Sorumlu Başkan olarak görevine devam ediyor.

Adnan Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Öztürk, aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Onur Madalyası sahibi.

İHA

Son Güncelleme: 19.12.2017 14:24
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