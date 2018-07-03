Adriano antrenmana çıktı

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Başkent Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.



Antrenmanın ilk yarısında takımla çalışan Adriano Correia, daha sonra koşu yaptı. Öte yandan Cyle Larin ve Orkan Çınar antrenmanın ardından şut çalıştı.

Bu arada, Beşiktaş'ın gurbetçi taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.



Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

