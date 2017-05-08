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Advocaat 10 Mayıs'ta açıklanacak

Hollanda basınına göre Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki yeni görevi bu hafta içerisinde resmen açıklanacak

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Advocaat 10 Mayıs'ta açıklanacak

De Telegraaf gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin daha önce sezon bittiğinde emeklilik planları yapan teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda'yla anlaştı.

Hollanda gazetesinin verdiği bilgiye göre Portakallar 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Advocaat'ın yeni görevini resmen açıklayacak. Fenerbahçe'deki görevi nedeniyle söz konusu basın toplantısına katılamayacak Advocaat'ın yardımcısı ise efsane Hollandalı futbolcu Ruud Gullit olacak. Hollanda'dan bir başka yayın organı Algemen Dagenblaad ise Advocaat'la ilk etapta yapılacak sözleşmenin Kasım 2017'ye dek süreceğini, Dünya Kupası bileti gelirse tecrübeli hocayla yola devam edileceğini iddia etti. Aksi halde Advocaat'la yolların ayrılacağı belirtildi. Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de fırtınalı bir dönem ve üst üste kayıplarının ardından aldığı galibiyetlerle üçüncü sıraya tutunmuş durumda ancak bitime dört hafta kala zirvedeki Beşiktaş'ın sekiz puan uzağında bulunuyor.
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